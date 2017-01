Roma, 23 gen. (askanews) - L'editore di Trentino Tv, Graziano Angeli, ha licenziato in tronco tre giornalisti della sua emittente. Il provvedimento sarà impugnato perché illegittimo. Lo comunicano, in una nota congiunta, Fnsi e, a livello regionale, il Sindacato giornalisti, l'Ordine dei giornalisti e la Fistel Cisl, che esprimono piena solidarietà ai colleghi che da molti anni lavorano in modo ineccepibile presso l'emittente.

La decisione, che sarà contestata nelle sedi competenti, arriva dopo due anni di cassa integrazione straordinaria e di contratto di solidarietà e nonostante il servizio lavoro della Provincia autonoma avesse riscontrato ripetute irregolarità. Inoltre da un anno i lavoratori non hanno ancora ricevuto l'integrazione al reddito INPS proprio a causa di tali irregolarità, che le istituzioni hanno fatto finta di non vedere, accumulando ritardi che hanno penalizzato i dipendenti.(Segue)