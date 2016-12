Roma, 29 dic. (askanews) - In Trentino, i risparmi realizzati da un uso oculato delle risorse stanziate dallo Stato per gli ammortizzatori in deroga, da parte sia della Provincia sia delle aziende, potranno essere riutilizzati per finanziare interventi di politiche attive del lavoro. Lo stabilisce la decisione approvata oggi dalla Giunta provinciale di Trento su proposta del vicepresidente e assessore allo sviluppo economico e lavoro Alessandro Olivi. Si tratta in totale di 3.483.546,00, che potranno essere spesi nel 2017 per sostenere iniziative di accompagnamento al lavoro come interventi di ricollocazione, formazione, orientamento e riqualificazione professionale. (Segue)