Roma, 10 feb. (askanews) - Il Trentino si candida a diventare nodo di riferimento quantistico in Europa con "Q@TN" (Quantum at Trento). Una proposta di coordinamento della ricerca, del trasferimento tecnologico e dell'alta formazione nel settore delle tecnologie quantistiche con lo sviluppo di un laboratorio congiunto tra UniTrento, Fondazione Bruno Kessler (FBK) e Cnr per aggregare le competenze in cinque linee di ricerca strategiche: teoria/esperimenti di fisica quantistica fondamentale, comunicazione quantistica, calcolo quantistico, simulatori quantistici su piattaforme a gas ultrafreddi per varie applicazioni, metrologia e sensori.

L'iniziativa sarà presentata oggi pomeriggio alle 17.30 al Polo scientifico e tecnologico Fabio Ferrari di Povo da Gianluigi Casse, direttore del Centro Materiali e Microsistemi della Fondazione Bruno Kessler, e Lorenzo Pavesi, direttore del Dipartimento di Fisica dell'Università di Trento; mentre Tommaso Calarco, docente dell'Università di Ulm (Germania) e membro del comitato direttivo del programma europeo dedicato alle tecnologie avanzate del settore (FET Future and Emerging Technologies Flagship on Quantum Technologies), illustrerà significato e opportunità delle scienze e tecnologie quantistiche.

"La spinta internazionale verso lo sviluppo di nuove tecnologie basate sulla capacità di lavorare con singoli oggetti quantistici (per esempio singoli elettroni o fotoni) - osserva Gianluigi Casse - è molto forte sia in Europa, con la prossima iniziativa faro (flagship), sia internazionalmente con consistenti investimenti pubblici e privati. È chiaro a tutta la comunità scientifica e di innovazione tecnologica come l'accelerazione che i cospicui investimenti imprimeranno alle tecnologie quantistiche consentirà lo sviluppo di strumenti di enorme potenza rispetto a quelli attuali. Computer, sensori e metodi di comunicazione sicura in particolare, ma anche strumenti assolutamente nuovi che al momento non siamo capaci di pensare. Q@TN è lo strumento che consentirà al Trentino di partecipare da protagonista alla nuova rivoluzione quantistica".

"Crediamo molto in quest'iniziativa - commenta Lorenzo Pavesi - perché attraverso la collaborazione tra professionalità differenti siamo in grado di coprire la filiera completa che partendo da concetti teorici fondamentali passa attraverso la dimostrazione sperimentale delle proprietà innovative della meccanica quantistica fino all'implementazione di queste in prototipi da valorizzare in nuove iniziative imprenditoriali. L'impegno della comunità di ricercatori è quindi nel formare nuovi professionisti delle tecnologie quantistiche, promuovere nuova conoscenza nel settore e intercettare i bisogni di innovazione del territorio".

(segue)