Roma, 27 gen. (askanews) - Per i lavori socialmente utili, nella Provincia di Trento il 2017 conterà su 1.330 opportunità occupazionali messe a disposizione nell'ambito dell'Intervento 19. Lo ha deciso stamani la Giunta provinciale, su proposta del vicepresidente e assessore allo sviluppo economico e lavoro Alessandro Olivi, e accogliendo la proposta della Commissione Provinciale per l'Impiego. A questa quota vanno aggiunte le 40 opportunità occupazionali riservate annualmente a lavoratori disabili con invalidità di tipo psichico-intellettivo pari o superiore all'80% e le 10 opportunità occupazionali per i progetti pluriennali di servizi domiciliari, già previste dalla disciplina.

"I lavori socialmente utili - ha sottolineato il vicepresidente Olivi - producono risultati concreti, cose di cui beneficiano tutte le comunità. Sono senza dubbio uno strumento distintivo del nostro welfare, di cui beneficiano le persone in difficoltà occupazionale ma anche una ricchezza per le amministrazioni locali, che per loro tramite possono realizzare o gestire infrastrutture e servizi importanti".

