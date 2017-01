Libri, neuroscienziato Vallortigara svela equivoci tra noi animali

Roma, 11 gen. (askanews) - "Il koala abbracciato all'albero è un tenero pigrone? Sembra piuttosto un animale incapace di sudare, che nel fresco contatto con il tronco trova refrigerio dai 40 °C all'ombra. E il delfino sorride? No, la sua espressione è immutabile, perché non ha i muscoli facciali con cui noi esseri umani esprimiamo le emozioni". Sono alcuni degli abbagli che noi esseri umani possiamo prendere attribuendo agli altri animali comportamenti ed emozioni simili ai nostri e di cui domani parlerà a Trento il neuroscienziato Giorgio Vallortigara presentando il volume "Piccoli equivoci tra noi animali. Siamo sicuri di capirci con le altre specie?", di cui è autore con Lisa Vozza (Zanichelli).

"Le nostre impressioni sulle altre specie ci traggono facilmente in inganno. Osservando gli altri animali diamo per scontato che abbiano esperienze, percezioni, emozioni, pensieri come i nostri. A volte l'intuito e l'eco di un'evoluzione condivisa ci portano nella giusta direzione. Spesso però - spiega Vallortigara, prorettore per la ricerca dell'Università di Trento - non ci azzecchiamo e le nostre intuizioni non corrispondono a quello che scoprono gli etologi e i neuroscienziati che studiano il comportamento animale. I frequenti piccoli equivoci in cui cadiamo sono indizi utili per scoprire i meccanismi che la nostra mente usa per dare un senso a ciò che ci circonda. Studiando gli animali, possiamo conoscere meglio loro e anche noi stessi".

Quello di domani è il primo dei 6 incontri dell'iniziativa "Open Buc-Open Book" organizzati dall'Università di Trento presso la nuova Biblioteca Universitaria Centrale. Un luogo che favorisce l'incontro tra libro e lettore, uno spazio aperto alla comunità dove si può leggere, studiare e - soprattutto - vivere, incontrare. Proprio per favorire questa mescolanza di attività, l'Università di Trento organizza una serie di incontri con gli autori, appuntamenti per lettori curiosi con scrittori che sono anche docenti dell'Ateneo, che presenteranno i loro libri e approfondiranno, rispondendo alle domande del pubblico, le tematiche e le storie trattate. La partecipazione è gratuita (è suggerita prenotazione online, www.unitn.it/evento/open-book).