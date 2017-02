Roma, 9 feb. (askanews) - Carrellata di eventi dedicati al rifiorire della natura in primavera nell'area turistica "paradiso escursionistico" dell'Alto Adige. In primo piano gli aspetti floreali e gastronomici negli appuntamenti e iniziative dei comuni di Lana, Foiana, Cermes, Postal e Gargazzone.

L'arrivo della primavera è caratterizzato dal rifiorire di alberi, piante e campi. E' l'atteso risveglio della natura che in Alto Adige, nell'area turistica di Lana e dintorni, è celebrato con la Festa della Fioritura, quest'anno alla sua ventiduesima edizione, in calendario dal 1° al 15 aprile 2017 con un programma di eventi e iniziative che mettono in primo piano gli aspetti floreali e gastronomici della stagione più colorata dell'anno.

Per l'occasione i comuni di Lana, Foiana, Cermes, Postal e Gargazzone si trasformano in paesi in fiore. A partire dall'evento di inaugurazione della Festa della Fioritura, il festival Sapori del Maso che ha luogo sabato 1° aprile per tutto il giorno nella zona pedonale del centro storico di Lana che si trasforma in un lungo percorso con 47 stand contadini e 4 stand gastronomici dove si possono assaggiare e acquistare, sulle allegre note di jazz e swing, prodotti sani contraddistinti dal marchio di qualità "Gallo Rosso" e presentati nelle loro caratteristiche dai produttori stessi.