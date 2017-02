Roma, 3 feb. (askanews) - La commissione Finanze del Senato ha approvato un emendamento al decreto banche che consente alle Bcc di Bolzano di salvare gli sportelli delle province limitrofe, in particolare si tratterebbe di un paio di sportelli in Sud Tirolo per la minoranza ladina che altrimenti si sarebbero dovuti chiudere.

Con la riforma del credito cooperativo, si era concesso alle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano di creare autonomi gruppi bancari cooperativi purché fossero composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma.

La nuova norma del testo unico bancario reciterà invece così: "Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma e - questa l'aggiunta introdotta dall'emendamento - che comunque non abbiano più di due sportelli siti in province limitrofe".

L'emendamento è stato firmato da quattro senatori del gruppo per le Autonomie, Karl Zeller, Hans Berger, Francesco Palermo e Franco Panizza.