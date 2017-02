Disabili trovano impiego: al via progetto agenzia lavoro di Trento

Il piano "Opportunità lavorative per persone disabili over 45"

Roma, 1 feb. (askanews) - Rilanciare l'occupazione delle persone con disabilità in un momento di forte crisi del mercato del lavoro e al contempo offrire, in un'ottica di nuovo welfare sociale attivo, una risposta assistenziale alle esigenze emergenti sul territorio, non è cosa facile. A maggior ragione se gli interessati sono da una parte soggetti deboli che hanno superato i 45 anni di età e che fanno fatica ad entrare nel mercato del lavoro ordinario e dall'altra persone anziane con bisogno di assistenza. É questa però la sfida che l'Agenzia del Lavoro di Trento ha voluto intraprendere grazie all'innovativo progetto "Opportunità lavorative per persone disabili over 45" avviato nel corso del 2016 e finanziato con risorse dell'Agenzia stessa.

"A pochi mesi dall'avvio di questa prima sperimentazione i risultati sono più che positivi" ha confermato Antonella Chiusole, dirigente generale dell'Agenzia del Lavoro, spiegando: "Al momento ci sono 48 lavoratori assunti con contratto e già stiamo pensando ad una prossima edizione. Un intervento che certamente è in controtendenza con quella che è l'attuale stagnazione del mercato del lavoro e che mira ad offrire opportunità lavorative ad una fascia particolarmente debole a livello occupazionale, ovvero quella disabile, che a fine 2015 vedeva iscritte alle liste di collocamento mirato previsto dalla legge 68/99 2.543 persone, il 60% del totale con età superiore a 45 anni e il 63% del totale con un'anzianità di disoccupazione superiore ai 24 mesi". "Al contempo - ha aggiunto la dirigente - questo progetto intende accrescere le competenze dei partecipanti, contribuendo allo sviluppo della loro professionalità in un settore, quello dei servizi alla persona, che potrebbe costituire un possibile sbocco professionale, in aggiunta alle altre opportunità lavorative presso le imprese soggette agli obblighi della legge 68 del 99".(Segue)