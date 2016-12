Roma, 29 dic. (askanews) - Il Consiglio dei Ministri ha approvato la norma di attuazione relativa alla delega alla Regione Trentino-Alto Adige delle funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto alla "macchina della giustizia" e la gestione del relativo personale: a partire dal 1° gennaio 2017, il personale amministrativo e organizzativo della giustizia, con esclusione di magistratura e dirigenti, passerà alla Regione Trentino-Alto Adige, che potrà poi subdelegare le funzioni alle province di Bolzano e Trento. L'accordo riguarda circa 400 lavoratori, e la Regione, ovvero le due Province, dovrà farsi carico anche dei costi di manutenzione e gestione degli immobili, nonchè della fornitura di attrezzature e arredi.

Soddisfazione è stata espressa dai presidenti Ugo Rossi e Arno Kompatscher, per i quali "finalmente è stato tagliato assieme un traguardo importante, che rafforza il sistema delle autonomie". Secondo la Provincia autonoma di Trento, attraverso la gestione diretta del personale amministrativo, circa 400 persone, e delle funzioni di supporto da esso esercitate, "si potrà dare un contributo significativo allo snellimento e all'accelerazione dei procedimenti giudiziari in regione, rendendo più efficienti i rapporti fra l'apparato giudiziario e i cittadini, con evidenti benefici per tutti".

Gli oneri della nuova gestione dei Tribunali di Bolzano, Trento e Rovereto, - attorno ai 20-22 milioni di euro - saranno a carico della autonomie speciali di Trento e di Bolzano, attraverso una riduzione del concorso delle stesse al risanamento del Bilancio dello Stato. Le Province autonome dovranno farsi carico anche dei costi di gestione e manutenzione degli immobili, nonché delle forniture e degli arredi.(Segue)