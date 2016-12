In vigore dal 2017 al 2022

Roma, 27 dic. (askanews) - Nella sua ultima seduta del 2016 la Giunta provinciale di Bolzano ha approvato il nuovo piano di distribuzione territoriale delle scuole per i prossimi 5 anni scolastici, fino al 2022, proposto dall'assessore Christian Tommasini. Nel Piano 2017-2022 per le scuole italiane gli istituti comprensivi sono 11 (I, II, III, IV, V, VI e Europa 2 a Bolzano, Merano 1 e 2, Laives 1, Bassa Atesina), 5 i pluricomprensivi (Bolzano Europa 1, Laives, Bressanone, Vipiteno-Alta val d'Isarco, Brunico-Alta Pusteria) e 11 gli istituti superiori. Si è tenuto conto tra l'altro delle variazioni e degli aggiornamenti intervenuti negli ultimi anni, come ad esempio l'accorpamento mediante aggregazione delle scuole dell'Istituto pluricomprensivo Dobbiaco-Alta Pusteria all'Istituto pluricomprensivo Brunico-Val Pusteria. Inoltre nel nuovo Piano di distribuzione e riorganizzazione i circoli della scuola dell'infanzia passano da tre a due: le scuole dell'infanzia facenti parte degli originari tre circoli sono ridistribuite affidandone l'amministrazione principalmente ai due nuovi circoli di scuola dell'infanzia di Bolzano e Merano.

