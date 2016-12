Roma, 28 dic. (askanews) - Come una corsia preferenziale che permette di arrivare alla meta in modo diretto, veloce, sicuro. È la strada che potrebbe aprire uno studio clinico sull'atrofia muscolare spinale e bulbare pubblicato da "Science Translational Medicine" nei giorni scorsi. La strategia utilizzata consiste nel somministrare un composto per via intranasale, che permette di raggiungere i neuroni malati e i tessuti periferici attraverso il sistema nervoso centrale.

Tra gli autori dello studio ci sono Maria Josè Polanco, Diana Piol, Mathilde Chivet e Maria Pennuto, tutte ricercatrici attive al Dulbecco Telethon Institute del Centro di Biologia integrata - Cibio dell'Università di Trento e altri ricercatori italiani tra cui Sara Parodi, Stefano Espinoza, Andrea Contestabile e Anna Rocchi dell'Istituto Italiano di Tecnologia e Fabio Sambataro dell'Università di Udine.

L'atrofia muscolare spinale e bulbare (in sigla SBMA, che sta per "Spinal and Bulbar Muscular Atrophy"), nota anche come malattia di Kennedy, - spiega l'ateneo di Trento - è una malattia neurodegenerativa dalle conseguenze pesanti. Comporta la perdita dei motoneuroni che partono dal midollo spinale e che controllano il movimento del corpo e il movimento della muscolatura scheletrica. Tale malattia è dovuta a una mutazione del recettore degli androgeni e si manifesta nella popolazione maschile perché gli uomini hanno elevati livelli di androgeni rispetto alle donne.

"Il nostro studio - spiegano le ricercatrici del Cibio di Trento - identifica una molecola (peptide), una proteina solubile, che può essere assunta per via intranasale e che in questo modo passa direttamente nel sistema nervoso centrale raggiungendo così quei neuroni che controllano i movimenti del corpo e dello scheletro, neuroni che invece è difficile raggiungere per via endovenosa o intramuscolare. Inoltre, abbiamo verificato che il peptide ha effetto anche su tessuti periferici, quali il muscolo scheletrico stesso". "La proteina, - proseguono - una volta raggiunti i motoneuroni malati, riduce i livelli del recettore degli androgeni mutato e quindi rallenta il progredire della malattia mitigandone le conseguenze".

Lo studio è stato cofinanziato da Telethon (Italia e Usa), dalla Provincia autonoma di Trento e da altre associazioni nazionali e internazionali.