Roma, 7 gen. (askanews) - Difficoltà per il maltempo anche per quanto riguarda i collegamenti ferroviari. Rete Ferroviaria Italiana ha già attivato il Piano Neve e Gelo. Sulla linea Puglia-Basilicata, si segnala: -Linea Foggia - Potenza: soppressione treni come da piano neve. -Linea Barletta - Spinazzola: circolazione sospesa. -Linea Campobasso Venafro: traffico sospeso. Attivato servizio sostitutivo. - Stazione di Bari Centrale: Traffico fortemente rallentato. Soppressione di alcuni treni come da piano neve. Regione Abruzzo, si segnala: -Linea Pescara-Sulmona: dalle ore 5.00 soppressione treni come da piano neve. Regione Sicilia, si segnala: -Linea Palermo-Roccapalumba-Catania: dalle ore 3.50 interruzione linea da Roccapalumba a Vallelunga. -Linea Palermo-Agrigento: soppressione treni come da piano neve. sospesa fino alle ore 13,00. - Linea Messina-Catania: dalle ore 10.00 sta riprendendo gradualmente la circolazione.

Viabilità Italia invita a tenersi informati sulla situazione della circolazione dei treni in relazione all'evolversi delle condizioni meteorologiche, anche attraverso i mezzi di informazione del Gruppo FS Italiane: FSnews.it, FSNewsRadio e su twitter @Lefrecce e @FSnews_it.