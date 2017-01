Roma, 20 gen. (askanews) - Il governo ha "voluto" mettere al "centro" il trasporto pubblico locale, "uno dei settori più indietro", che costituisce un "problema enorme, grande come una montagna". Proprio per superare il "vero gap" del settore dei trasporti, la "mobilità urbana", sono stati messi "in campo investimenti che oggi superano i 4 miliardi di euro e che con il vostro contributo possono arrivare a 7 miliardi" perché "possiamo fare bene solo insieme". Così il ministro dei Trasporti, graziano Delrio, rivolgendosi alla platea del convegno nazionale organizzato da Asstra.

"Roma e le altre città sono soffocate dal traffico e con costi enormi - ha detto Delrio - le infrastrutture non sono adeguate. Ancora oggi ci sono più di 8mila bus euro zero ed euro 1 che circolano. Con euro 2 con percentuali incredibili. Vogliamo togliere dalle strade 6500 autobus vecchi nei prossimi 16-18 mesi e sostituire 2mila autobus all'anno nei prossimi anni".

Ma lo sviluppo della mobilità sostenibile, ha tenuto a sottolineare, "ha un assunto: la centralità dell'utente". Come nella "Sanità" bisogna "diventare più efficienti" ma ricordarsi che la mobilità è un "diritto". "Quel momento arriva sempre nelle scelte aziendali e le due cose devono stare insieme altrimenti falliremmo nei nostri obiettivi", ha concluso.