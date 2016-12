Roma, 21 dic. (askanews) - In occasione del Natale i vescovi della Toscana hanno scritto una lettera rivolta alla comunità cristiana per riflettere e sollecitare sul tema dell'accoglienza di richiedenti asilo e profughi.

Nel testo viene sottolineato il già grande impegno ecclesiale in Toscana nell'accoglienza (circa il 21% del totale dell'accoglienza in Toscana si realizza per mezzo della collaborazione della rete ecclesiale) ma anche che la persistente gravità della situazione invita tutti a fare di più. I vescovi raccomandano quindi di promuovere nelle comunità parrocchiali una disponibilità all'accoglienza informata e coraggiosa, perché queste diventino protagoniste nell'incontro con i fratelli e le sorelle migranti.

Sul piano operativo nella lettera vengono ricordati il vademecum della CEI e le utili linee guida diffuse dalla Diocesi di Firenze per realizzare una buona accoglienza frutto delle idee e dell'impegno di tutti. Per questo si raccomanda inoltre il necessario e continuo dialogo con le Caritas diocesane e con le istituzioni civili.

Infine i vescovi toscani auspicano che cresca un confronto serio sul sistema di ingresso e dell'accoglienza nel nostro Paese e sui molti nodi insoluti che presenta, perché si possa superare la logica emergenziale e dare una migliore e degna risposta a questi fratelli che continuano a fuggire da violenza e miseria. L'auspicio è quello di "una buona accoglienza: diffusa sul territorio, in piccoli gruppi, centrata sulla persona, sulla promozione della sua autonomia ed integrazione, sulla costruzione di un'ipotesi di futuro per quanti arrivano in cerca di protezione".