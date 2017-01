Firenze , 20 gen. (askanews) - "Da noi è mancata finora una seria politica di prevenzione sul territorio sia in tema di sicurezza sismica, sia in tema di sicurezza idrogeologica. Casa Italia è un contenitore da riempire". Lo ha scritto su Facebook il governatore della Toscana, Enrico Rossi, riferendosi alla tragedia dell'hotel Rigopiano.

"Avevo già detto - ha continuato Rossi - che occorre una legge, che la Toscana ha già adottato, che impedisca nuove costruzioni fin da subito nell'alveo dei fiumi e più in generale sui terreni agricoli. Avevo già detto che occorreva costituire un ministero della prevenzione sul territorio a cui assegnare dieci miliardi di risorse all'anno da spendere per arginare le alluvioni e mettere in sicurezza gli edifici pubblici e incentivare i privati a fare altrettanto. Invece si continua a centellinare i finanziamenti. Insisto su queste proposte. Sono convinto che anche l'Europa può e deve capire. Questa è la sfida vera e importante per la classe dirigente del Paese. Questa è anche la strada giusta per la crescita e per la creazione di centinaia di miglia di posti di lavoro, attivando -ha concluso Rossi - una buona e giusta spesa pubblica".