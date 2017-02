Firenze, 9 feb. (askanews) - "Prendiamo atto della decisione del Tar, che conferma la piena validità della gara e rappresenta un passo in avanti verso l'obiettivo di conseguire, senza ulteriore ritardo, quello che la gara unica regionale ci consente di ottenere, ovvero un trasporto pubblico su gomma sempre più qualificato e all'altezza delle aspettative". Con queste parole, l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli commenta l'ordinanza con cui questa mattina, dopo la camera di Consiglio svoltasi ieri alla presenza delle parti interessate, il Tar della Toscana ha rigettato l'istanza presentata dal Consorzio Mobit (uno dei due partecipanti alla gara regionale per l'individuazione del gestore del trasporto pubblico locale su gomma in Toscana) con l'intento di ottenere la sospensiva del provvedimento amministrativo con cui la Regione ha dato attuazione alla precedente sentenza del Tar.

"A questo punto - aggiunge Ceccarelli - attendiamo che i due contendenti presentino i nuovi Pef, come da noi richiesto".