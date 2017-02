Firenze, 20 feb. (askanews) - I migliori oli toscani in un unico catalogo, per la promozione in Italia e nel mondo. E' questo l'obiettivo della Selezione regionale degli Oli extravergine di oliva Dop e Igp di Toscana che torna per l'edizione 2017. Sarà realizzata dalla Regione, con la collaborazione di Promo Firenze, azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze. La Selezione, riservata agli oli extravergini di oliva Dop e Igp, avrà il compito di evidenziare la migliore produzione olearia toscana, allo scopo di utilizzarla per azioni promozionali, in Italia e all'estero, e, nel contempo, premiare e stimolare lo sforzo delle imprese olivicole al continuo miglioramento della qualità del prodotto. Per partecipare alla selezione c'è tempo fino al 6 marzo. Ogni impresa potrà presentare fino ad un massimo di 3 oli. I campioni dovranno riferirsi a lotti unici e omogenei di olio certificato di almeno 1.000 chilogrammi.