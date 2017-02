Firenze, 17 feb. (askanews) - "Mi auguro che nell'arco di 3 o 4 anni Peretola possa essere pronto per dare a Firenze e alla Toscana nuove opportunità di sviluppo". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, conversando con alcuni studenti dell'Istituto tecnico commerciale Duca d'Aosta. Rossi ha anche parlato della necessità di potenziare gli uffici del lavoro per mettere meglio in sintonia la domanda con l'offerta, della necessità di lottare contro l'illegalità che anche in Toscana colpisce il lavoro, dalle cave di marmo, al distretto cinese a Prato, al porto di Viareggio. Per lui le infrastrutture sono così necessarie che una parte del minore sviluppo dell'area costiera toscana è dovuto alla carenza infrastrutturale e prima di tutto al mancato completamento della Tirrenica. Annunciando per martedì prossimo a Roma un nuovo incontro dedicato alla questione acciaio a Piombino, Rossi ha concluso rispondendo alla domanda sull'industria 4.0. "Si tratta - questa la sua opinione - di una rivoluzione della quale non si deve aver paura. Ma chi ha a cuore le sorti del lavoro deve interrogarsi su come affrontarla per far sì che questa organizzazione della produzione che guarda al futuro sia utile e non dannosa per l'uomo".