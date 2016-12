Firenze, 21 dic. (askanews) - Il Piano Lavoro sicuro della Regione Toscana, secondo il presidente Enrico Rossi, in due anni "ha dato risultati incoraggianti contribuendo a diffondere la pratica del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e della dignità degli stessi lavoratori". Rossi sottolinea "l'ottimo ruolo svolto dal coordinatore del progetto e il lavoro di squadra compiuto da tutte le istituzioni coinvolte, dalle Procure della Repubblica alla Asl, dalle Prefetture alle Forze dell'Ordine, dalle Associazioni imprenditoriali ai Sindacati presenti sul territorio, alla stessa comunità cinese attraverso i propri rappresentanti e il Consolato".

"È anche per questi motivi -continua Rossi- che abbiamo deciso di dare un seguito al progetto e di trasformarlo progressivamente da straordinario in attività ordinaria. La sicurezza sul lavoro non costituisce soltanto un aspetto fondamentale per la tutela della vita, della salute e dei diritti dei lavoratori, ma -conclude Rossi- è anche il modo per innescare un proce sso di legalizzazione complessiva, tale da mettere a valore l'intero sistema produttivo".