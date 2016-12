Firenze, 21 dic. (askanews) - "E' alta la guardia in Toscana contro chi commette frodi alimentari. La brillante operazione coordinata dalla Dda di Firenze contro un'organizzazione che adulterava vino scadente spacciandolo per prestigiose Doc e Docg ha portato ancora una volta un duro colpo a chi delinque taroccando uno dei prodotti più importanti della nostra economia. E' una battaglia che vede in prima linea la Regione, a fianco dei produttori, della magistratura, delle forze dell'ordine". Il presidente della Toscana, Enrico Rossi, commenta con soddisfazione la notizia degli esiti positivi dell'operazione "Bacco", che ha portato a tre arresti tra Firenze e Salerno.

"Contro le frodi alimentari - continua Rossi - abbiamo sottoscritto nei mesi scorsi un protocollo con le Procure di Firenze, Arezzo, Grosseto e Siena con l'obiettivo di rafforzare l'attività degli uffici giudiziari, dotandoli di personale amministrativo. Credo che anche questa inchiesta sia un buon frutto di quell'intesa".