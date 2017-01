Toscana, Rossi: a Prato evasione cinese da un miliardo di euro

Firenze, 9 gen. (askanews) - "A Prato le aziende cinesi evadono un miliardo di euro. Se vuole, col ministro Minniti, si facciano proposte serie su questo". Lo ha detto a RaiNews24 il presidente della Toscana, Enrico Rossi. "Se vogliamo affrontare il tema della sicurezza, non si parte dai Cie, ma da questi problemi. Noi in Toscana abbiamo rigirato come un calzino qualcosa come quattro, cinque mila aziende cinesi", ha ricordato Rossi.