Roma, 22 feb. (askanews) - "Rivedere la legge sulla clandestinità": così il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi al convegno "Verso la buona accoglienza"del Cni (Coordinamento nazionale immigrazione della Caritas) che quest'anno ha scelto Firenze e l'Istituto degli Innocenti. "Un'esperienza di accoglienza diffusa, non un modello, quello praticato dalla regione Toscana rispetto all'immigrazione, su cui abbiamo puntato fin dal 2011, opponendo resistenza allaformula dei grandi centri", ha spiegato Rossi, sottolineando che "la strada su cui siamo andati avanti conciliando accoglienza, sicurezza e per quanto possibile integrazione, è quella di un'accoglienza che valorizzasse sul territorio enti locali e associazioni del volontariato insieme a prefetture e forze dell'ordine". "Ma - ha aggiunto il governatore della Toscana - dobbiamo provare a fare ancora di più, a partire dal tema del lavoro, che è un tema molto serio. Accogliere non significa solo mettere in un albergo o anche come abbiamo praticato in Toscana in un appartamento privato, vuol dire fare formazione e impegnare questi giovani immigrati a dare qualcosa in cambio dell'ospitalità che ricevono. E su questo sono stato tante volte tra coloro che chiedevano interventi governativi".

Insieme a Rossi al convegno erano presenti Oliviero Forti della Caritas italiana, il direttore della Caritas di Firenze, Alessandro Martini, Sara Funaro, assessore al welfare del Comune di Firenze, Matteo Biffoni referente Anci per l'immigrazione, e Walter Massa dell'Arci nazionale, coordinati da Davide Demichelis, autore e conduttore Rai.(Segue)