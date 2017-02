Firenze, 8 feb. (askanews) - Una legge "buona negli intenti" quella varata dalla Regione Toscana per il recupero degli edifici abbandonati delle aree rurali. Ma con un approccio parziale al tema del recupero del patrimonio edilizio rurale e alcuni discutibili criteri che di fatto tagliano fuori dal provvedimento la maggior parte delle strutture, rendendolo applicabile solo a pochi casi. Muove da queste premesse la richiesta della Rete toscana delle professioni tecniche e scientifiche di rivedere le "Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio)" approvate pochi giorni fa dal Consiglio regionale della Toscana.

Secondo i professionisti, occorre un approccio più approfondito sul tema orientato ad abbattere il costo occulto di iter autorizzativi lunghi e contraddittori, a superare gli ingenti oneri urbanistici che gravano sul recupero degli edifici e a stimolare, con forme di sovvenzionamento, gli interventi che incidano positivamente su rischio sismico e idrogeologico, efficienza energetica e rispetto delle risorse ambientali. "Chiediamo pertanto - dicono - che si apra il confronto per l'adozione di provvedimenti che affrontino il tema nella sua interezza e che siano caratterizzati da una strategia di sostenibilità nel medio e lungo periodo". La Rete Toscana delle Professioni Tecniche è una Associazione senza scopo di lucro che riunisce tutte le Professioni Tecniche Ordinistiche della Regione Toscana e in particolare: Agronomi e Forestali, Architetti, Chimici, Geologi, Geometri, Ingegneri, Periti Industriali, Periti Agrari.