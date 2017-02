Firenze , 20 feb. (askanews) - E' ripartito un dialogo positivo per risolvere la vertenza di Radio sportiva. Lo hanno confermato una serie di riunioni che si sono svolte oggi in Regione Toscana, dove il consigliere per il lavoro del presidente Enrico Rossi, Gianfranco Simoncini, ha incontrato prima l'AST, il sindacato dei giornalisti, rappresentato dal presidente Sandro Bennucci, e i redattori dell'emittente, poi i rappresentanti della proprietà aziendale e infine, in plenaria, tutti i protagonisti della vicenda.

Mercoledì prossimo si svolgerà un incontro in sede sindacale e Simoncini ha auspicato che il confronto consenta un accordo in grado di garantire una piena tutela dei livelli occupazionali, con l'assunzione di tutti i giornalisti.

Simoncini ha inoltre assicurato la disponibilità della Regione, se richiesta dalla parti, di riconvocare il tavolo di crisi.