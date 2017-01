Firenze, 17 gen. (askanews) - Prosegue a pieno ritmo la campagna straordinaria di vaccinazione contro il meningococco di tipo "C" grazie anche e soprattutto alla preziosa collaborazione dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta. Al 30 novembre 2016 sono state consegnate un totale complessivo di 415mila e 977 dosi di vaccino di cui n. 386.260 ai medici di medicina generale e 29717 ai pediatri di libera scelta dell'intera Ausl Toscana Centro. Dall'inizio della campagna sono state effettuate complessivamente 168630 vaccinazioni nella fascia >=45 anni; le vaccinazioni effettuate nella fascia >20-45 anni sono state, invece, 177232; mentre le vaccinazioni effettuate nella fascia 11-20 anni sono state 85136. I medici di famiglia che hanno aderito alla campagna sono in tutto 1070 su 1161 convenzionati; i pediatri di libera scelta che hanno aderito alla campagna sono 159 su 209 convenzionati. In tutti i territori dell'Ausl Toscana Centro i medici di famiglia che hanno aderito alla campagna di vaccinazione sono il 92,2%, mentre i pediatri di libera scelta il 76%.