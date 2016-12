Firenze, 21 dic. (askanews) - La Giunta regionale della Toscana ha deciso di prolungare per altri due anni il Piano lavoro sicuro, iniziato nel settembre 2014 e che prevede controlli su oltre 7.700 aziende dei settori pronto moda, confezioni, pelletteria e commercio, in gran parte gestite da cinesi, attive nell'empolese e nelle province di Prato, Pistoia e Firenze. Al termine del primo periodo il progetto si struttura e raddoppia e, visto il successo ottenuto, alla prima fase che si concluderà nel marzo 2017, ne seguirà una seconda che durerà fino al marzo 2019.

Commenta l'assessore regionale al diritto alla salute, Stefania Saccardi: "Abbiamo sempre parlato della necessità di un lavoro di lunga lena e resto convinta che sia questa la strada da percorrere perché sicurezza e legalità sono il frutto di una cultura che va veicolata, non imposta. Al tempo stesso occorre far sentire che lo Stato c'è, che i controlli si fanno, che i diritti di chi lavora lì facciamo rispettare, così come le norme di sicurezza. Noi ci stiamo adoperando perché ciò che è accaduto tre anni fa a Teresa Moda, non si ripeta".