Firenze, 17 feb. (askanews) - Il sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella ed i sindaci del Mugello hanno tenuto un vertice per fare il punto sui progetti del Bando nazionale Periferie che interessano l'area del Mugello: l'ampliamento dell'istituto superiore Chino Chini con 18 nuove aule a Borgo San Lorenzo e la riqualificazione del centro storico di Crespino del Lamone nel comune di Marradi, per un importo complessivo di circa 2 milioni e 950mila euro. "Abbiamo gettato le basi di un ampio progetto di mobilità e turismo attraverso un rafforzamento e riqualificazione della linea ferroviaria Firenze-Ravenna, la Faentina, anche in vista delle Celebrazioni Dantesche del 2021", ha detto Nardella.