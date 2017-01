Firenze, 18 gen. (askanews) - Un milione di euro per realizzare la nuova palestra di Tavarnelle. Nascerà nell'area della ex scuola dell'infanzia del capoluogo, nei pressi dell'Istituto comprensivo di via Allende, lo spazio motorio pensato e progettato per migliorare la qualità della vita della comunità e moltiplicare le opportunità del mondo sportivo, scolastico e sociale. L'investimento, realizzato attraverso l'Unione comunale del Chianti fiorentino, è una delle opere pubbliche più rilevanti e impegnative sul piano finanziario messe in campo dalla giunta Baroncelli con la quale il Comune si prepara a dotare il territorio di un nuovo spazio, adeguato e funzionale, dove atleti, cittadini e appassionati di tutte le età potranno praticare sport, allenarsi e svolgere attività motoria di vario genere.