Firenze, 21 dic. (askanews) - Via libera alla legge di stabilità per l'anno 2017. Il Consiglio regionale della Toscana ha votato l'atto a maggioranza (22 voti a favore e 12 contrari). L'Aula consiliare ha approvato anche l'ordine del giorno collegato e presentato dal capogruppo di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli. Nel dispositivo, si impegna l'esecutivo toscano ad "attivarsi con il comune di Vecchiano, il parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, la Marina militare e l'Anaim (Associazione nazionale Arditi Incursori) per la conservazione e la ristrutturazione della palazzina Arditi Incursori e la sua destinazione a museo". Il testo lascia alla Giunta il compito di "individuare le risorse necessarie il capitolo di spesa ritenuto più idoneo".