Per "attività formative riconosciute"

Firenze , 25 gen. (askanews) - Al via il nuovo sistema di riconoscimento dei percorsi di formazione sul territorio toscano. Grazie ad una delibera approvata dalla giunta, su proposta dell'assessore all'istruzione formazione e lavoro Cristina Grieco, il nuovo sistema permette lo svolgimento di quelle che la legge regionale individua come "attività formative riconosciute", ovvero dell'offerta realizzata senza alcun finanziamento pubblico dagli organismi formativi accreditati, nel rispetto degli standard regionali di progettazione e realizzazione di attività formative finalizzate al rilascio di attestato di qualifica, certificato di competenze o al conseguimento di competenze per lo svolgimento di attività disciplinate da specifiche normative di settore.

Gli organismi formativi potranno dunque presentare le domande per il riconoscimento al settore della Regione "Gestione, rendicontazione e controllo del territorio" nella località in cui hanno la propria sede legale.