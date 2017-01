Al via i primi interventi in attesa di fondi per riqualificazione

Firenze, 18 gen. (askanews) - "Abbiamo proceduto ad indagini approfondite sullo stato di salute degli alberi, adesso stiamo procedendo ad un controllo accurato sui beni immobili pubblici. A seguito di uno di questi sono stati riscontrati alcuni problemi alla torre storica di Piazza Canevaro". Lo ha scritto su Facebook Sergio Chienni, sindaco di Terranuova Bracciolini (Ar). "Per questo -ha continuato Chienni- procederemo in tempi celeri al consolidamento della base della struttura, con la realizzazione tra le altre cose di una gabbia in profilati di acciaio e legno. Si tratta di un primo intervento in attesa di reperire i fondi necessari ad una riqualificazione complessiva. E' importante continuare a procedere con monitoraggi periodici per garantire la sicurezza e preservare il nostro patrimonio storico ed edilizio".