Firenze, 8 feb. (askanews) - Dalle istituzioni, Regione Toscana e Comune, arriva una spinta per una soluzione rapida e positiva nella vicenda della Ginori di Sesto Fiorentino. E' questo il senso dell'incontro che si è svolto oggi pomeriggio a Firenze in Palazzo Sacrati Strozzi, sede della presidenza della Regione, tra i tre commissari liquidatori della Ginori Real Estate, Fabrizio Franchi, Luciano Tanteri e Giuseppe Guizzi, e il consigliere del presidente Rossi per i problemi del lavoro, Gianfranco Simoncini e il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi. Regione e Comune hanno rappresentato ai commissari l'interesse del territorio perché si giunga presto a riavviare il percorso per la vendita dell'area, insieme alle preoccupazioni per alcune notizie che evidenziano una situazione di stallo nelle trattative. (Segue)