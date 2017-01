Firenze, 30 gen. (askanews) - Taglio del nastro del nuovo casello Firenzuola-Mugello sull'A1.

"Il casello - detto l'assessore della Regione Toscana alle infrastrutture e ai trasporti, Vincenzo Ceccarelli- si inserisce nel completamento di un'opera di grande rilievo sia per il Mugello che per tutta la regione. Ora rimangono da completare le opere collaterali. La Regione sta già lavorando perchè si proceda alla presentazione del progetto preliminare della Bretella di Firenzuola, in modo da poterla portare in Conferenza dei servizi, e perchè si trovi un accordo per quanto riguarda la gestione della viabilità complanare. Siamo fiduciosi che tutto questo avverrà nei prossimi mesi e per quanto ci riguarda continueremo a fare la nostra parte con attenzione e zelo".