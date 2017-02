Firenze, 8 feb. (askanews) - Dirigenti scolastici a Palazzo Strozzi Sacrati per conoscere meglio gli interventi e le politiche che la Regione Toscana mette in campo per sostenere le scuole nelle loro proposte formative od aiutare, con il fondo sociale europeo, gli studenti già qualificati o che la scuola l'hanno abbandonata a formarsi anche dopo.

E' successo oggi nella sede della presidenza della Regione in piazza Duomo a Firenze.

"Con questa iniziativa - ha detto l'assessore all'istruzione, Cristina Grieco - abbiamo voluto facilitare le scuole nel loro dialogo con le istituzioni ma anche aiutarle ad integrarsi meglio con le politiche del mondo del lavoro, visto che sempre più avranno un ruolo anche di orientamento e placement. A questo primo incontro ne seguiranno altri più mirati, rivolti ad esempio agli Its, gli istituti tecnici superiori che vedono assieme scuole e imprese, e poi ancora sull'apprendistato".