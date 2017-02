Toscana, firmato protocollo tra Regione e GE per industria 4.0

Firenze , 1 feb. (askanews) - Le firme sul Protocollo d'intesa sono quelle del presidente della Regione, Enrico Rossi e di Massimo Messeri, presidente di GE Oil & Gas - Nuovo Pignone, ma accanto alle loro, sia pur per presa visione, c'è anche quella del ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, arrivato a Firenze per partecipare all'iniziativa promossa da Regione e Gruppo GE sull'industria 4.0.

E proprio di progetti in chiave di industria 4.0 in Toscana si occupa il "Protocollo di intesa sulle modalità di attuazione e verifica delle ricadute territoriali connesse all'accordo di programma per il "Programma Galileo" che i tre soggetti hanno firmato nel Florence Learning Center di GE Oil & Gas - Nuovo Pignone.

La firma, che fa seguito a quella in calce all'accordo di programma per il "Progetto Galileo" siglata al Ministero dello sviluppo economico il 10 novembre 2016, prevede che entro sei mesi si individuino in Toscana organismi di ricerca, laboratori sperimentali, fornitori di servizi industriali, PMI già attive o interessate ad insediarsi in Toscana, da coinvolgere nelle attività previste nell'ambito del "Programma Galileo".