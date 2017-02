Firenze, 28 feb. (askanews) - Lavoro e formazione si incontrano e si avvicinano. In Toscana arrivano i nuovi percorsi in apprendistato nel sistema duale. Per i giovani che studiano e che vogliono nel frattempo lavorare e formarsi anche a livello professionale la giunta regionale ha promosso infatti un'intesa con le parti sociali, gli atenei e l'Ufficio scolastico regionale, grazie alla quale si individuano le modalità per costruire i nuovi percorsi di apprendistato introdotti con il Job Act. Il protocollo è stato firmato stamane, subito dopo un altro dedicato all'alternanza scuola-lavoro, dalla vicepresidente Monica Barni e dall'assessore Cristina Grieco per la Regione Toscana, dalle parti sociali (Confederazione Generale Italiana Lavoro della Toscana, Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori della Toscana, Unione Italiana del Lavoro della Toscana, Confindustria Toscana, Confartigianato Imprese Toscana, Confederazione Nazionale Artigianato Toscana, Confcommercio Toscana, Legacoop Toscana, Confcooperative Toscana, Coldiretti Toscana, Confesercenti Toscana), dall'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, dall'Università degli studi di Firenze, l'Università di Pisa, l'Università degli studi di Siena, l'Università per stranieri di Siena, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna, la Scuola Normale Superiore di Pisa e l'IMT Alti Studi di Lucca. (Segue)