Firenze, 10 feb. (askanews) - L'ultimo paziente ha lasciato l'Ambrogiana martedì scorso, e la villa medicea di Montelupo Fiorentino non è più Ospedale psichiatrico giudiziario. Sul percorso che ha portato al superamento dell'Opg e sulla situazione attuale ha fatto il punto oggi, nel corso di una conferenza stampa, l'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi, assieme a Franco Corleone, garante dei diritti dei detenuti della Regione Toscana e commissario unico del governo per il superamento degli Opg. "Questo che annunciamo oggi è un passaggio davvero fondamentale - dice l'assessore Stefania Saccardi - La chiusura dell'ospedale psichiatrico giudiziario è un fatto epocale. Voglio prima di tutto ringraziare tutti coloro che in questi anni con il loro lavoro instancabile hanno contribuito in maniera determinante al raggiungimento di questo importante obiettivo, al quale siamo arrivati, voglio sottolinearlo, grazie alla professionalità e alla costante integrazione dell'opera di tutti coloro che sono presenti qui stamani. Si apre ora un'altra fase, che vede i pazienti che via via sono stati dimessi dall'Opg accolti nella Rems, in comunità, appartamenti, o con altre soluzioni terapeutiche individuali; e Villa Ambrogiana libera per destinazioni che possano valorizzarla al meglio". (Segue)