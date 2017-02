Toscana, finanziamento per educazione adulti aree di crisi

Firenze , 1 feb. (askanews) - Con una delibera proposta dall'assessore all'istruzione, formazione e lavoro Cristina Grieco, la giunta regionale toscana ha deciso di destinare un finanziamento di 200 mila euro alla Provincia di Livorno per attività di educazione degli adulti residenti in queste aree che, come noto, hanno ottenuto il riconoscimento della condizione di "crisi industriale complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale".

"L'intervento di educazione degli adulti si propone infatti di far acquisire o di accrescere le competenze chiave, al fine di cogliere al meglio tutte le opportunità di sviluppo personale e professionale", ha detto Grieco

Le competenze chiave, sono capacità di comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere, le competenze base in matematica, scienza e tecnologia, le competenze digitali, sociali e civiche, la capacità di imparare a imparare, lo spirito di iniziativa e imprenditorialità e la consapevolezza ed espressione culturale.