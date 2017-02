Firenze , 20 feb. (askanews) - Estendere l'orario del servizio lungo la linea ferroviaria Tirrenica; integrare maggiormente treno e bus; prevedere più collegamenti - anche in tarda serata - durante i giorni festivi e pre-festivi; prevedere carrozze dotate di spazi maggiori per i bagagli e per le bici; pensare ad una programmazione flessibile, più integrata con l'offerta turistica e molto differenziata tra estate ed inverno. Queste le principali richieste emerse nel corso dell'incontro organizzato dall'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli tra gli amministratori locali della Toscana costiera del sud e dirigenti nazionali e regionali di Trenitalia e RFI tra cui il Direttore della divisione passeggeri regionale di Treniatlia Orazio iacono, il Direttore commerciale mercato della divisione passeggeri lunga percorrenza Alessandra Bucci, il Direttore regionale Gianluca Scarpellini e il Direttore commerciale esercizio rete di Rete Ferroviaria Italiana Giampiero Strisciuglio.

L'incontro, voluto da Ceccarelli per offrire un'occasione di confronto diretto tra i rappresentanti del territorio e i vertici dei gestori della rete e del servizio ferroviario in vista di una nuova fase di programmazione dei ser