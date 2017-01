Firenze, 3 gen. (askanews) - Niente più lunghe file agli sportelli dei Centri per l'impiego toscani per i lavoratori in scadenza di contratto che intendono presentare domanda di Naspi (Nuova assicurazione sociale per l'impiego), che ha preso il posto dell'indennità di disoccupazione ordinaria.

Per limitare i disagi, sia per l'utenza che per il personale dei Centri per l'Impiego costretti, in alcuni periodi dell'anno, a dover gestire centinaia di persone in aggiunta all'ordinaria attività rivolta a tutti i cittadini,la Regione chiarisce la procedura da seguire per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità e la presentazione della richiesta di Naspi, procedura che nel corso degli ultimi anni è stata significativamente semplificata ed automatizzata.

L'utente interessato, a partire da giorno successivo al termine del proprio contratto di lavoro, dovrà presentare la richiesta di Naspi ad INPS, per via telematica, secondo le modalità previste dallo stesso Istituto.