Firenze, 28 feb. (askanews) - Industria 4.0 al centro delle politiche regionali per l'innovazione. Lo ha ribadito questa mattina a Toscana Tech l'assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuoffo, in apertura della tavola rotonda 'Favorire la modernizzazione industriale: strumenti e risorse per le imprese europee'. "Con i recenti bando su ricerca e innovazione - ha detto l'assessore mettendo in evidenza lo sforzo finanziario profuso dalla Regione - abbiamo messo a disposizione quasi 72 milioni di euro per aiutare le imprese sul percorso Industria 4.0".

Ciuoffo ha spiegato che "la Toscana pone il concetto di Industria 4.0 al centro delle sue politiche per l'innovazione, inserendo all'interno della Smart Specialisation Strategy regionale (RIS3) la Fabbrica Intelligente e le tecnologie ad essa collegate (incluso ICT e fotonica) come priorità tecnologiche su cui investire. La RIS3 regionale - ha proseguito - mette in campo un approccio di assoluta novità rispetto alle altre regioni europee e anticipa il processo che di recente si è sviluppato a livello nazionale e che ha portato alla presentazione del Piano Nazionale Industria 4.0".