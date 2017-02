Toscana /Bozzi nuovo presidente della Piccola Industria Toscana

Firenze, 1 feb. (askanews) - L'imprenditore livornese Maurizio Bozzi è stato eletto alla guida del Comitato regionale della Piccola Industria di Confindustria Toscana per il biennio 2017-2019, subentra all'imprenditore fiorentino Giuseppe Ponzi. Maurizio Bozzi, 63 anni, è socio amministratore della Bozzi spa, azienda livornese specializzata nelle lavorazioni meccaniche di precisione ed è presidente della Piccola Industria di Livorno - Massa Carrara. La Bozzi Spa, azienda fondata nel 1961, opera in diversi settori: difesa marittima e terrestre, aeronautica, elettronica, macchinari per imballaggio, biomedicale ed energia. Il 10% del fatturato proviene dai mercati esteri e l'azienda punterà molto nei prossimi anni sulla crescita della sua quota export, con una particolare attenzione al settore aeronautico.