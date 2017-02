Toscana, approvate nuove norme uso esplosivi in cave di marmo

Firenze , 1 feb. (askanews) - Approvati dalla giunta regionale toscana nel corso della sua ultima seduta la procedura di sicurezza esplosivi e l'ordine di servizio sull'uso degli esplosivi in cava, condivisi con le associazioni datoriali del comparto estrattivo e lapideo del distretto Apuo-Versiliese.

La procedura e l'ordine di servizio per la sicurezza sull'uso degli esplosivi in cava, approvati ieri, prevedono l'elenco del personale addetto al caricamento e sparo delle mine, personale che deve essere in possesso di un'apposita licenza; e di tutto il personale addetto alle varie mansioni; dà indicazioni sui tipi di materiali esplodenti da utilizzare, sulla sosta e il trasporto degli esplosivi in cava, sulle misure di sicurezza necessarie, sulle varie modalità di brillamento, sulle precauzioni da osservare prima e dopo lo sparo.