Toscana, alla ex Lucchini domani sciopero e manifestazione

Firenze, 1 feb. (askanews) - Per domani, giovedì 2 febbraio, i sindacati Fim, Fiom, Uilm, e Ugl hanno proclamato uno sciopero di 24 ore ad Aferpi (Ex Lucchini). E' prevista una manifestazione con concentramento e partenza alle ore 9.30 dal cavalcavia dello stabilimento della ex Lucchini, in largo Caduti sul lavoro, con la presenza delle segreterie nazionali. Ci sarà anche un comizio in Corso Vittorio Emanuele II° davanti al palazzo comunale.

"A seguito della mancata realizzazione, a oggi, del piano industriale Cevital - affermano i sindacati -, vogliamo denunciare che lo stabilimento si sta gradualmente spegnendo. Manifestiamo in difesa del Progetto Piombino che deve essere salvaguardato a prescindere così come configurato nell'accordo di programma del 2014, verso il quale i firmatari sono tenuti a rispettare tutti gli impegni presi. Sara' solo l'inizio della mobilitazione che continuerà finché Piombino non avrà certezza del proprio futuro. Partecipiamo numerosi a salvaguardia dell'economia del nostro comprensorio che non può fare a meno dell'industria".