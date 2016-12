Firenze, 22 dic. (askanews) - Protocollo d'intesa fra Regione Toscana, Comune di Quarrata, Comune di Serravalle Pistoiese e Camera di Pistoia per il rilancio del distretto del mobile di Quarrata. La firma, alla quale hanno partecipato l'assessore alle attività produttive Stefano Ciuoffo, il sindaco di Quarrata Marco Mazzanti, il sindaco di Serravalle Pistoiese Eugenio Patrizio Mungai e Paolo Cerutti in rappresentanza della CCIAA di Pistoia, è avvenuta stamattina a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze. "Assistiamo oramai da qualche anno - ha detto l'assessore Ciuoffo - ad una situazione di grossa difficoltà per questo territorio che poggia gran parte della propria economia sul distretto del mobile. Regione ed istituzioni hanno perciò deciso di intervenire per attivare un percorso che consenta di rafforzare le filiere presenti e promuoverle a livello internazionale. L'obiettivo è creare una maggior coesione tra attori pubblici e privati, migliorare i processi di filiera, concentrando l'attenzione su innovazione ed internazionalizzazione, e promuovere un processo di riposizionamento dell'immagine del territorio valorizzandone le realtà che vi operano. L'accordo in questione - ha concluso - ha avuto il ruolo importante delle associazioni di categoria del territorio - Cna, Confartigianato, Confindustria - che s e ne sono fatte promotrici e sono pienamente coinvolte".