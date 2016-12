Firenze, 22 dic. (askanews) - La Regione Toscana ha previsto un budget di 93 milioni di euro per il trasporto sanitario di emergenza urgenza, da destinare per il 2017 alle associazioni di volontariato (Pubbliche Assistenze e Misericordie) e alla Croce Rossa Italiana. Lo stabilisce una delibera presentata dall'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi e approvata dalla giunta nel corso della sua ultima seduta.

"E' la prima volta che il budget da destinare al trasporto sanitario di emergenza urgenza viene stabilito in anticipo - sottolinea l'assessore Saccardi - per consolidare e sostenere questo servizio fondamentale, per il 2017 abbiamo deciso di destinare la cifra di 93 milioni, convinti come siamo che questo rappresenti un presidio necessario in un settore chiave per la qualità del nostro sistema dei servizi".

I 93 milioni serviranno, tra l'altro, per mantenere il livello di copertura dei servizi garantito finora; rafforzare e consolidare il servizio nei confronti dei pazienti in fase di post-acuzie; ottimizzare e rendere sempre più appropriati gli interventi; implementare la rete di ambulanze abilitate alla defibrillazione precoce.