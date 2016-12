Firenze, 28 dic. (askanews) - Consegnati questa mattina a Firenze 45 alloggi (39 di edilizia residenziale pubblica e 6 destinati all'affitto a canone calmierato) realizzati grazie a contributi pubblici. Presente alla cerimonia di consegna delle chiavi l'assessore regionale alla casa Vincenzo Ceccarelli, oltre al sindaco di Firenze Dario Nardella, all'assessore alla casa Sara Funaro ed al presidente di Casa Spa Luca Talluri. "Lavoriamo per dare risposte al grande bisogno di edilizia residenziale pubblica che sta emergendo sempre più, anche a causa della crisi economica - ha detto Ceccarelli - gli appartamenti che consegnamo oggi sono la dimostrazione che anche l'erp può essere di qualità e fare la differenza, massimizzando l'efficenza e minimizzando i consumi energetici, con vantaggi immediati per gli inquilini, ma anche per l'ambiente e tutta la società".

"Pur in un quadro di crescente contrazione delle risorse pubbliche - ha spiegato l'assessore - la Regione Toscana sta cercando di sostenere i cittadini più bisognosi con vari interventi: dai contributi affitti al sostegno ai morosi incolpevoli sotto sfratto. Gli edifici inaugurati stamani rappresentano una risposta di qualità sia dal punto di vista sociale, perché danno la possibilità a 45 famiglie di superare il disagio abitativo, sia dal punto di vista realizzativo poiché utilizzano tecniche innovative e materiale di qualità dando così all'intervento valore ambientale e di conseguenza anche economico, oltre che urbanistico, poichè si completa così la riqualificazione ed il recupero di un'intera area della città". Gli appartamenti sono inseriti in un complesso edilizio composto da due edifici, uno di 6 piani con 39 alloggi ERP ed un secondo di 4 piani con 6 alloggi con affitto a canone calmierato. Entrambi gli edifici sono in legno massiccio a strati incrociati (X-lam), costruiti con materiali ecologici, ad energia quasi zero.

L'intervento ERP completa il programma di recupero urbano dell'area ex Longinotti a Firenze che, dopo la chiusura della fabbrica nel 1974, è stata oggetto di diversi interventi di riqualificazione che hanno completamente trasformato l'area, dotandola di un grande centro commerciale, un edificio per attività culturali, una ludoteca ed un sistema di piazze sotto le quali trovano posto parcheggi pertinenziali e pubblici.