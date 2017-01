Firenze, 20 gen. (askanews) - File, Fondazione italiana di leniterapia onlus, compie 15 anni. Dal 2002 ha assistito migliaia di pazienti, 1.800 solo nel 2016. L'attività di File e la sua collaborazione sempre più stretta con la Regione Toscana è stata al centro della conferenza stampa che l'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi ha tenuto insieme a Donatella Carmi Bartolozzi, presidente di File, e a Mariella Orsi, già vicepresidente della Commissione regionale di bioetica, coordinatrice del Comitato scientifico di File e del Gruppo di Pontignano sull'etica delle cure di fine vita. File svolge il delicato compito di aiutare i malati gravi - oncologici e non - ad affrontare con maggior dignità e serenità l'ultimo periodo della vita, affiancando anche le famiglie nel difficile percorso di elaborazione della perdita. Gli operatori e i volontari dell'associazione si adoperano ogni giorno perché ai pazienti sia riconosciuto il diritto di non soffrire inutilmente, attraverso un servizio di cure palliative gratuito: le persone non vengono mai lasciate sole e in qualsiasi momento possono contare su un aiuto qualificato. (Segue)