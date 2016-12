Firenze, 28 dic. (askanews) - E' stata approvata dalla Giunta regionale della Toscana, su proposta dell'assessora al lavoro Cristina Grieco, una delibera che integra gli indirizzi per l'assegnazione di voucher formativi individuali, prevedendo un intervento specifico per le aree di crisi di Livorno, Piombino, Massa Carrara e Amiata. Sono state stanziate risorse per un milione di euro. In queste zone, individuate quali aree di crisi complessa, potranno accedere ai voucher, oltre ai disoccupati in NASPI o in mobilità, anche tutti gli altri disoccupati, compresi quelli di lungo periodo e quelli usciti dai percorsi LPU, cioè i lavori di pubblica utilità, gli inoccupati e gli inattivi, purché già iscritti o che si iscrivano ai Centri per l'Impiego prima delle scadenza dello specifico avviso che sarà adottato dagli uffici regionali nei primissimi giorni di gennaio. (Segue)