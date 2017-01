Roma, 19 gen. (askanews) - Il colosso francese Thales, leader nei mercati dell'aerospazio, trasporti, difesa e sicurezza, si è aggiudicata un contratto con China Steel Corporation per la realizzazione dell'estensione di un sistema di segnalamento per applicazioni Light Rail Transit (LRT) a Kaohsiung, Taiwan. Questo progetto - si legge in un comunicato - segue il contratto firmato ad aprile 2015 per la progettazione e realizzazione di un sistema integrato di segnalamento, comunicazione e centro di controllo per la LRT di Danhai, a nord di Taipei.

Il contratto coinvolge direttamente l'Italia: il sistema di segnalamento proposto per Kaohsiung LRT è basato su soluzioni sviluppate dal team italiano di Sesto Fiorentino. L'Italia è infatti il centro di eccellenza mondiale per i sistemi di segnalamento tramviario per l'intero Gruppo Thales.

Con quasi di 2 milioni e 8 di abitanti, Kaohsiung è la seconda città dopo Taipei. Kaohsiung è stata la prima città a Taiwan in cui, nel 2012, è cominciata la realizzazione di un progetto di tipo LRT moderno. L'attuale linea ha 14 stazioni e con l'estensione ne verranno aggiunte altre 23.

Thales è un leader tecnologico mondiale per il mercato della sicurezza aerospaziale, dei trasporti, della difesa. Con 62.000 dipendenti in 56 paesi, Thales ha registrato un fatturato di € 14 miliardi nel 2015.